Asl 3: infermiera Villa Scassi deceduta a casa, test 7 aprile era negativo a Covid-19

“In relazione ad alcune notizie che stanno circolando in queste ultime ore sul decesso di un’infermiera dell’ospedale Villa Scassi, l’Asl 3 desidera esprimere innanzitutto le più sentite condoglianze alla famiglia per il grave lutto. Contestualmente si sottolinea che al momento non è certa la causa del decesso, avvenuto ieri, in quanto la persona si era fermata in malattia venerdì 10 aprile ed era risultata negativa al test sierologico sul Covid-19 il giorno 7 aprile”.

Lo hanno riferito oggi i responsabili della direzione sanitaria dell’Asl 3 Genovese.

“Relativamente alla positività del tampone – hanno aggiunto – al momento si smentisce quanto riportato da alcuni organi di stampa, così come il luogo del decesso che é avvenuto presso il domicilio e non presso l’ospedale Galliera. La salma è stata trasportata all’ Istituto di medicina legale dell’università di Genova per le opportune valutazioni”.