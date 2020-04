Di Capua su ospiti affetti da Covid-19 presso la Casa di Riposo Torriglia

Ecco una nota del primo cittadino di Chiavari Marco Di Capua in merito alla situazione presso la Casa di Riposo Pietro Torriglia

“Dopo l’accertamento di diversi ospiti affetti da Covid-19 presso la Casa di Riposo Pietro Torriglia, oggi, con tutta l’amministrazione, ci siamo mossi su diversi livelli per cercare di tutelarli al massimo richiedendo all’Asl4 di procedere con tamponi su tutti gli anziani presenti, anche su coloro che non manifestano alcun sintomo.

Una volta ottenuto un quadro chiaro dei soggetti positivi, alla data della diagnosi, proporremo di aumentare (come abbiamo già chiesto) l’isolamento degli ospiti in stanze singole. Se ciò non fosse sufficiente, abbiamo già avviato contatti con un’altra struttura territoriale che cercheremo di attrezzare, come abbiamo fatto con le caserme di Caperana, stabilendo le necessarie misure con la Protezione Civile e l’Asl4. Inoltre, è già stato contattato un geriatra per fare tutte le valutazioni necessarie per concordare le migliori misure, sempre in accordo con il Torriglia e le famiglie. In ogni caso ci è stato comunicato che, fin da oggi, sono state assicurate misure straordinarie di tutela degli ospiti anche sotto la speciale sorveglianza di Alisa e della Protezione Civile. Il nostro impegno per tutelare le salute dei cittadini è sempre massimo”.