Artesina Park: dal 6 luglio l’apertura

La stagione estiva di Artesina è alle porte e sabato 6 luglio ci sarà il lancio ufficiale con l’apertura dell’Artesina Park con il bob estivo, il tubing ed il Bike Park. Numerose sono le opportunità di relax e svago per gli amanti della “montagna amica” e a chilometri zero. Lo staff è al lavoro per garantire la migliore ospitalità a chi sceglierà la località del cuneese per trascorrere le proprie vacanze.

I tracciati del Bike Park si presentano fortemente rinnovati. Si preannuncia per i turisti una felice estate in un territorio che al momento si mostra in tutto il suo splendore con i colori intensi e carichi di contrasto dei fiori, il verde acceso dell’erba fresca ed il bianco delle macchie di neve ancora presenti sulle vette.

Inoltre in previsione invernale sulla pista Selletta, che collega il Pian della Turra al centro abitato, sono in piena attività i lavori di restyling e miglioramento del fondo. L’obiettivo è rendere sempre più agevole una delle discese più spettacolari del comprensorio sciistico, con i suoi 800 metri ininterrotti di dislivello da Cima Durand ad Artesina 1300.

Estate ad Artesina non vuol dire solo Bob Estivo, tubing e mountain bike. Infatti, come da tradizione, tra poco sarà anche tempo di “Summer camp”, i centri estivi sportivi per bambini e ragazzi che inizieranno a fine giugno con le tante proposte di vacanza/allenamento, dal calcio al tennis, dal basket al volley, fino alla novità della vacanza, il Camp “Music & Mountain” (per informazioni sui Camp 0174242252).

Il conto alla rovescia, a pochi giorni dall’inizio dell’estate, è ufficialmente scattato per una stagione sempre a misura di famiglia. Info e aggiornamenti sul sito www.Artesina.it e sulla pagina Facebook Artesina Mondole Ski.