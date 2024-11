Venerdì 22 novembre ore 17:30 presso l’ex ospedale psichiatrico in via G.Maggio 4 a Genova Quarto

Ispirato al libro “Istantanee – Ironia e sentimento” di Marisa Giacobbe

EVENTO LETTERARIO – MUSICALE A CURA DI ERMANNO LUZZANI

Venerdì 22 novembre alle ore 17,30 nella sala del Centro sociale di Quarto presso l’ex ospedale psichiatrico in via G.Maggio 4 a Genova, si terrà l’evento letterario musicale “Incontro con le arti” ispirato al libro “Istantanee Ironia e Sentimento” (Pathos edizioni) della poetessa e scrittrice Marisa Giacobbe.

Il moderatore sarà Ermanno Luzzani, studioso d’arte e Curatore dell’immagine artistica de l’Accademia Urbense in Ovada.

Con la partecipazione dell’autrice Marisa Giacobbe e dei musicisti Carlo Fortunato (fisarmonica, bandoneon e organetto diatonico) e Pierluigi Rossi (pianoforte).

Coordinamento artistico a cura del giornalista Claudio Gambaro.

Marisa Giacobbe

Nata a Novi Ligure (AL) dove vive e scrive, da sempre e per passione, poesie e racconti. Alcune sue poesie sono inserite nell’Antologia dei Poeti Alessandrini e in 4 antologie dell’Editore APE – Agostino Pensa Editore di Terni; in 2 antologie di Akkuaria di Catania: “Con gli occhi di un gatto” del 2007 e “D’acqua è il tuo nome” del 2009.