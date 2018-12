Arriva il rimborso delle accise sul gasolio per le imprese

Si può chiedere il rimborso delle accise sul gasolio consumato nel quarto trimestre 2018. L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio sito web il software e le istruzioni per la presentazione delle domande. Il rimborso riguarda il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018.

Sempre l’Agenzia delle Dogane ha precisato che l’importo riconosciuto per il quarto trimestre corrisponde a 214,18 euro per mille litri. Possono presentare domanda di rimborso le imprese per i consumi dei veicoli aventi peso complessivo pari o superiore a 7,5 tonnellate equipaggiati con motore Euro 3 o superiori.

Le imprese che hanno diritto al rimborso possono fruire dell’agevolazione usando il modello F24 con il codice tributo 6740. Per la domanda sono considerati solo gli acquisti provati attraverso fattura.

Le dichiarazioni devono essere inviate all’Agenzia delle Dogane esclusivamente per via telematica, usando il software che si scarica nel sito della stessa Agenzia. La nota ricorda anche che il credito maturato nel III° trimestre del 2018 deve essere usato in compensazione entro il 31 dicembre 2019.ABov