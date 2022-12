Arriva il presepe green a Varazze. Giovedì è prevista l’inaugurazione del lavoro naturale installato in località S.Anna.

Arriva il presepe green a Varazze, i dettagli.

Il presepe di S. Anna è costruito interamente con materiali naturali: pietre, legno, cortecce, erbe e piante raccolti nei campi e nei boschi della vallata del torrente Teiro.

Un lavoro veramente impegnativo, ma che consente ai realizzatori di poter tranquillamente affermare: … «festeggiamo il Natale all’insegna dell’ecologia e facciamo anche un regalo all’ambiente».

Ogni anno l’ambientazione viene modificata ed arricchita con la fedele riproduzione di costruzioni esistenti, lavatoi, antichi ponti, una cantina, con botti, torchio, damigiane e, naturalmente, bottiglie di vino, e i “nicci”, le edicole votive che ancora si trovano nelle campagne.

I visitatori potranno stupirsi contando il numero delle costruzioni in pietra posizionate nel presepe, tuttavia sarà per loro impossibile poter anche solo immaginare quante pietre siano state usate per costruirle.

Coloro che lo realizzano hanno rivelato che le case, le cascine e le stalle sono costituite da oltre 20.000 pietre, lunghe 2 o 3 centimetri e larghe poco più di un centimetro, lavorate una ad una ed assemblate con perizia e tanta, tanta pazienza.

Inoltre, non bisogna dimenticare che da alcuni anni il presepe è arricchito da una trentina di statuine in ceramica, che l’artista savonese Delia Zucchi ha realizzato appositamente per S. Anna.

Il presepe sarà inaugurato alle ore 16:00 di giovedì 8 dicembre, con la celebrazione della S. Messa animata dai canti del coro dell’Annunziata.

Apertura: dalle ore 15 alle 19 tutti i festivi e prefestivi, i sabati e le domeniche fino al 15 gennaio.

Venerdì 6 gennaio alle ore 16 arrivo della Befana con dolci per tutti.