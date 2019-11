Arriva il bus elettrico sulla linea Recco – Genova

Il primo bus extraurbano, totalmente elettrico, entrerà in funzione sulla linea 75 tra Recco e Genova dai primi di dicembre 2019. Sarà la prima linea totalmente elettrica extraurbana della Liguria, questo e un buon passo verso una politica che punta a trasformare i collegamenti nel golfo Paradiso in senso sempre più ecologico.

«Continua l’impegno green della nostra azienda e il levante ̶̶ spiega Enzo, Sivori presidente di Atp Esercizio ̶ che ha nel suo patrimonio ambientale un punto di forza, sta diventando la nostra “palestra” per mezzi a basse emissioni o elettrici».

La sigla del bus è Iveco Heuliez GX 337 Full Electric di ultima generazione, lungo 12 metri a zero emissioni, potrà trasportare a bordo 22 persone sedute e 82 in piedi, l’autonomia minima è di 240 Km e di 350 in condizioni ottimali per sole sei ore in termini di tempo di ricarica. Come spiegato da Roberto Rolandelli, direttore operativo di Atp:

«La struttura del bus elettrico è realizzata in acciaio inossidabile e il corpo è realizzato in materiali compositi. Il telaio e il pavimento ricevono una protezione rafforzata». «Credo che sia importante sottolineare il fatto che Iveco abbia scelto Atp come partner per la sperimentazione in Italia.»

Conclude il dirigente di Atp, Andrea Geminiani. Al viaggio inaugurale del primo bus elettrico, saranno presenti anche il sindaco metropolitano Marco Bucci, l’amministratore unico di Amt Marco Beltrami, i due consiglieri delegati della Città Metropolitana Claudio Garbarino e Franco Senarega, oltre al sindaco di Recco, Carlo Gandolfo. ABov