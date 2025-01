Arrestato latitante senegalese per spaccio e possesso di documenti falsi a Genova

Nella serata di giovedì 2 gennaio, gli agenti del Gruppo Operativo Contrasto Stupefacenti (GOCS) della Polizia Locale di Genova hanno arrestato un cittadino senegalese di 28 anni, latitante dal 2017, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, possesso di documenti di identificazione falsi e in esecuzione di un ordine di carcerazione definitiva.

L’operazione di arresto: dal pedinamento al fermo

L’operazione è avvenuta nella zona ponente di via di Pré, intorno alle 15:30. Gli agenti, durante un servizio di controllo mirato, hanno osservato un consumatore italiano acquistare una dose di crack dal sospetto spacciatore in cambio di denaro. Dopo lo scambio, il consumatore è stato seguito e fermato in piazza Acquaverde, dove è stato trovato in possesso della dose appena acquistata.

Fermato il sospetto spacciatore e scoperta la sua identità

Dopo aver ottenuto la prova della cessione, gli agenti hanno fermato il presunto pusher e lo hanno condotto presso gli uffici di Piazza Ortiz. Durante la perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di una somma di denaro, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio, e di una carta d’identità spagnola, risultata falsificata.

Ulteriori accertamenti hanno rivelato che l’uomo utilizzava sei diversi alias e che su uno di questi gravava un provvedimento di carcerazione definitiva di due anni per spaccio di stupefacenti.

Latitanza interrotta e denuncia per documenti falsi

Il cittadino senegalese, irregolare sul territorio italiano, era latitante dal 2017. Dopo il fermo, il pubblico ministero ha disposto la sua custodia nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo. Durante l’udienza, l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto il trasferimento dell’uomo presso la casa circondariale di Marassi per eseguire l’ordine di carcerazione.

Per il possesso del documento falso, l’uomo è stato denunciato a piede libero, in attesa di ulteriori verifiche da parte delle autorità spagnole.

