Il Nano Morgante | L’assetto cervellotico

In generale, l’affermazione che la tipica capacità dell’essere umano é migliorare col tempo, magari supportandola e assimilandola concettualmente al cosiddetto life long learning, resta un’ affermazione incauta e perlopiù inveritiera: meritevole quantomeno di alcuni ragguagli.

In materia, si pro-pone un preliminare distinguo in questa pretesa umana di capacità di miglioramento, dato che, se essa può effettivamente attendersi e intravvedersi nell’ esito socio-economico tipico di un’ esistenza produttiva, dunque nella esaudita brama di obiettivi estetico-materialisti, essa non include invece la brama di obiettivi immateriali, quelli volti, ad esempio, ad affinare quei tratti di personalità che pesano sul modo personale di disbrigare le ordinarie e/o straordinarie relazioni sociali/interpersonali.

A tal proposito, la narrazione incornicia il mistero arcano per cui la capacità di miglioramento interviene e si esercita, spesso oltremisura e con differente esito, solo in obiettivi estetico-materialisti; mentre è totalmente assente tale capacità a livello della struttura fondativa del proprio modus pensandi, il cui miglioramento richiederebbe un costante lavoro su di sé.

In altre parole, salvo anonime eccezioni, rivedere il proprio modus pensandi resta un obiettivo improceduto, giacché (ecco l’arcano mistero) nessuna esperienza diretta & indiretta viene adeguatamente interiorizzata e capitalizzata nei confronti di un assetto cervellotico, da cui non possono che originare effetti contro-producenti.

A rigor di logica, qualsivoglia processo ri-cognitivo personale non può che conseguire ad una presa di coscienza di sé, delle proprie dis-grazie e della loro inefficienza & contro-produttività.

Ri-proporsi un rendiconto delle proprie azioni&reazioni, per sottoporlo a tale processo auto-ricognitivo é in realtà un’ azione costante a prioritario beneficio del soggetto-agente.

In sintesi, questo tipo di processo è essenziale per comprendere che certa quota auto-generata di tensioni & conflitti, se é tossica per chi la subisce, lo é altrettanto per chi la alimenta. MBB

