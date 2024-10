Arpal conferma la chiusura dell’allerta gialla per temporali sul Centro-Levante ligure

Arpal ha confermato la chiusura dell’allerta gialla per temporali sul Centro-Levante della Liguria (aree BCE) alle 15:00 di oggi, mercoledì 2 ottobre. Tuttavia, questo non significa che le precipitazioni cesseranno ovunque: per le prossime ore è prevista una bassa probabilità di temporali forti su tutta la regione, fino a domani.

Temporali ancora possibili ma più isolati

Anche se la fase più intensa della perturbazione sta rallentando, la regione continuerà a essere soggetta a instabilità atmosferica, con temporali più isolati rispetto alla mattinata. Le condizioni meteo si manterranno incerte, soprattutto nelle zone centrali e orientali della Liguria.

Dati meteo rilevati: precipitazioni e vento

Questa perturbazione, che interessa l’Europa centrale, ha colpito la Liguria con precipitazioni intense. I dati raccolti nella mattinata includono:

96 mm in 6 ore a Brugneto Diga, nel comune di Torriglia (GE)

a Brugneto Diga, nel comune di Torriglia (GE) 73.2 mm in 6 ore a Giacopiane – Diga, nel comune di Borzonasca (GE)

a Giacopiane – Diga, nel comune di Borzonasca (GE) Intensità elevate in breve tempo, come 16.8 mm in 15 minuti a Fiorino (GE) e 16.4 mm in 15 minuti a Ognio, nel comune di Neirone (GE)

Per quanto riguarda il mare, il picco dell’onda di 2 metri è già stato registrato a Ponente, ma continuerà a crescere fino ad agitato nel Levante. In termini di vento, la raffica massima registrata è stata di 118.8 km/h a Casoni di Suvero (Zignago), intorno alle 9 del mattino.

Previsioni per le prossime ore

La perturbazione si sposterà verso Nord-Est nelle prossime ore, consentendo l’ingresso di aria fredda su tutta la penisola. Sono attesi temporali isolati sul Centro-Levante, con una graduale attenuazione dei fenomeni a partire dalla serata di domani.

Monitoraggio e aggiornamenti meteo

La Sala Operativa Regionale resterà attiva fino alla fine dell’allerta per monitorare eventuali eventi intensi. Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito ufficiale: Allerta Liguria. È possibile seguire l’evoluzione meteo attraverso il radar e altri strumenti su Omirl Liguria o tramite l’app Meteo3R.