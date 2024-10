A Montecitorio Una Rosa per Norma Cossetto in ricordo della martire istriana

In Liguria previsti quattro eventi

Ieri mattina, 1 ottobre 2024, è ufficialmente iniziata davanti alla Camera dei Deputati la manifestazione patriottica “Una Rosa per Norma Cossetto”, dedicata alla memoria della giovane martire istriana. L’evento, giunto alla sua sesta edizione, è organizzato dal Comitato 10 Febbraio e si terrà in 390 città italiane ed estere, tra cui quattro eventi in Liguria. Durante la scorsa edizione, erano 345 le città partecipanti, e quest’anno l’elenco completo sarà pubblicato sul sito www.10febbraio.it.

La commemorazione di Norma Cossetto

I volontari, con il patrocinio di enti locali come Comuni, Province e Regioni, deporranno una rosa davanti a monumenti simbolici delle loro città. L’iniziativa commemora Norma Cossetto, una giovane istriana brutalmente sequestrata, violentata e torturata prima di essere gettata viva in una foiba dai partigiani comunisti slavi nella notte tra il 4 e 5 ottobre 1943.

Durante la cerimonia, il presidente del Comitato 10 Febbraio, Silvano Olmi, ha dichiarato: “Assieme a Norma Cossetto, ricorderemo le donne vittime di violenza, sia in tempo di pace che durante i conflitti armati.” Olmi ha anche sottolineato come lo stupro continui a essere utilizzato come arma di guerra in conflitti come quelli tra Israele e Palestinae Russia e Ucraina.

La cerimonia a Montecitorio

Alla cerimonia di apertura a Montecitorio, una rosa rossa è stata deposta in onore di Norma Cossetto, Medaglia d’Oro al Merito Civile. Presenti all’evento erano il presidente Silvano Olmi, i dirigenti del Comitato 10 Febbraio Francesca Carpenetti e Paolo Giardini, e il presidente della commissione cultura della Camera dei Deputati, l’Onorevole Federico Mollicone, accompagnato da altri parlamentari.

Inoltre, hanno partecipato rappresentanti di varie associazioni patriottiche e d’arma, tra cui l’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, l’Associazione Combattenti e Reduci, l’Associazione Dalmata e l’Istituto Nazionale per la Guardia d’onore alle Reali Tombe del Pantheon.

Gli eventi in Liguria

In Liguria, sono previsti quattro eventi dedicati a Norma Cossetto, che si terranno nelle città il 4 e 5 ottobre e nei giorni successivi. La partecipazione è aperta a tutti, in un gesto collettivo di memoria e rispetto per le vittime delle foibe e per le donne vittime di violenza in tutto il mondo.