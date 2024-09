Arpal: burrasca e raffiche fino a 100 km/h. Da domani attenuazione e tempo stabile

Gli esperti meteo di Arpal stamane hanno segnalato “per oggi venti da Nord 50-60km/h con raffiche di burrasca su tutte le zone in rinforzo la sera sul centro levante (zone BCE) fino a 60-70km/h con raffiche 80- 100km/h sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte”.

“Dalle prime ore della notte – hanno aggiunto da Arpal – venti da Nord su BCE fino a 70-80km/h con raffiche oltre i 100km/h sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte, sul ponente (zone AD) 50-60km/h con raffiche di burrasca sui crinali.

Generale calo dei venti dalle ore centrali di domani fino a deboli o moderati nella seconda parte del pomeriggio”.

Ecco le previsioni degli esperti meteo di Arpal.

Domani. Il fine settimana si apre con una giornata caratterizzata da cielo limpido e bassi valori di umidità, grazie al permanere di venti secchi settentrionali, che soffiano con intensità anche di burrasca forte e raffiche localmente superiori ai 100km/h. VENTI: da Nord tra forti e di burrasca anche rafficati, in particolare nella mattinata; dal pomeriggio si attende una progressiva e parziale attenuazione con venti tra moderati e forti in serata. MARE: tra poco mosso e mosso, stirato sotto costa per la diffusa ventilazione settentrionale.

Domenica 15. Tempo stabile e cielo limpido su tutta la regione. La ventilazione di mantiene dai quadranti settentrionali e garantisce ancora bassi valori di umidità. VENTI: settentrionali fino a moderati, solo localmente rafficati. MARE: poco mosso.