Rixi capolista della Lega in Liguria: mi candido per stare vicino a Marco

“Mi candidero’ come capolista della Lega per stare vicino a Marco (Bucci, ndr.). Non intendo in alcun modo lasciarlo solo in questa battaglia. Al netto delle scelte e degli impegni che ognuno ha, tutti devono fare la loro parte in una campagna elettorale che sta assumendo un significato nazionale”.

Lo ha dichiarato oggi al Corriere della Sera il viceministro genovese del Mit e segretario della Lega Liguria Edoardo Rixi.

“Il sindaco di Genova Marco Bucci e’ il miglior candidato possibile perche’ con lui si va a delineando un centrodestra aperto a ampliato alla societa’ civile.

Come tanti lavoratori o tante persone con incarichi importanti, affronta il suo male con coraggio e abnegazione.

Tutti i suoi dati recenti sono positivi e Marco ha un grande coraggio. Nel momento in cui ha accettato e’ perche’ se la sente. La malattia non puo’ essere un tema politico.

Questa candidatura e’ anche una risposta alle maldicenze di parte. Si vota per la persona e le sue capacita’ non per la sua cartella clinica che pure lui con grande onesta’ ha praticamente reso pubblica.

In Liguria non possiamo permetterci di perdere. Il Governo Meloni crede molto negli investimenti fatti nella nostra regione. Ai tempi della ricostruzione del Ponte Morandi dicevano che Bucci era il sindaco del fare. Per l’attuale Governo questa e’ una garanzia”.