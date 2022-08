Arma di Taggia in Fiera, domenica 21 agosto

Domenica 21 agosto la CNA, con il patrocinio del Comune di Taggia e in collaborazione di ANVA Confesercenti, ripropone al pubblico una delle manifestazioni tradizionali più attese della stagione estiva: “Arma di Taggia in Fiera – Un mare di affari”

Dalle ore 8 alle 20 sarà offerta ai visitatori una vetrina delle numerose attività commerciali, della produzione e artigianato del territorio, offriranno un panorama di occasioni su una vastissima gamma di ogni categoria merceologica con le loro strepitose offerte.

Ad accompagnare lo shopping sono state inseriti alcuni intrattenimenti, tra cui:

filodiffusione e animazione con speaker per tutta la durata dell’evento a cura di Radio Intemelia e Music Light Service di Lorenzo Devoto;

alle ore 16 trampolieri, artisti itineranti, show … a cura di Fem Spettacoli;

alle ore 17 esibizione della banda folkloristica internazionale Canta e Sciuscia;

alle ore 18.30 animazione e baby dance a cura di Festiamo;

alle ore 19 sfilate per la presentazione delle nuove collezioni fall-winter 22/23.

Il direttore di CNA Imperia, Luciano Vazzano, commenta: “la fiera intende proporre un momento di festa e rappresentare un catalizzatore per i numerosi turisti presenti in zona: una fiera multi settore che possa accendere e ravvivare l’ultima parte dell’estate del Comune di Taggia. Vazzano aggiunge: domenica 21 agosto una giornata di affari e divertimento per tutti, ad Arma di Taggia!

Un appuntamento che tutti i cittadini, i commercianti, i turisti e gli amici francesi aspettano ogni anno con entusiasmo.”