Arezzo-Entella, Boscaglia: pari risultato giusto e meritato

Rocco Boscaglia allenatore della Virtus Entella commenta così il pari ottenuto al Comunale contro l’Arezzo.

Un punto che dà soddisfazione ma anche amarezza per le occasioni avute e non sfruttate nel finale.

“I nostri avversari ci hanno messo sotto nel primo tempo – spiega il tecnico dei liguri – abbiamo capito in ritardo la partita. Un po’ per la grinta e la fisictà dell’avversario, un po’ per le condizioni del terreno di gioco che non pensavamo fosse così. Abbiamo commesso due errori in occasione dei loro gol. Meglio nella ripresa. Alla fine il pari credo sia un risultato giusto e meritato contro una squadra forte come l’Arezzo”.