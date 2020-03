ArcelorMittal | Firmato accordo Cigo per Covid19 a Genova

È stato firmato oggi l’accordo di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per i 1002 lavoratori di Genova di ArcelorMittal.

L’accordo va nella direzione di salvaguardare nel momento contingente la sicurezza dei lavoratori.

Saranno presenti in azienda solo i lavoratori per la salvaguardia impianti e per completare le spedizioni già in corso.

“Questi lavoratori – ha spiegato Alessandro Vella, segretario Fim Cisl Liguria, dovranno agire nella massima sicurezza e con tutte le dotazioni necessarie e indispensabili per lavorare senza incorrere in rischi di contagio.

Restano in Smart working ancora gli impiegati che stanno dando continuità all’attività lavorativa.

L’emergenza sanitaria in questo momento è stata giustamente considerata prioritaria sulla produzione industriale di ogni azienda.

Siamo però ben coscienti che si dovrà prima possibile ripartire con la produzione e cercare di tornare ad avere una normalità lavorativa. Ci sarà da vedere quali saranno le politiche economiche che il Governo metterà in campo per superare questo periodo nero per l’Italia.”