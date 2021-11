Arbitri Serie A: gli arbitri delle liguri per il prossimo fine settimana

Resi noti i nomi degli arbitri del prossimo turno di serie A.

La partita alla Dacia Arena tra Genoa e Udinese, valida per la 14ma giornata del girone di andata e in programma domenica prossima (ore 12:30), sarà arbitrata dal direttore di gara Francesco Meraviglia appartenente alla sezione A.I.A. di Pistoia. La direzione della video assistenza è stata affidata a Paolo Mazzoleni (Arbitri VMO), in collaborazione con Ciro Carbone della sezione AIA di Napoli. Gli assistenti indicati dalla CAN sono Marco Scatragli (sezione di Arezzo) e Oreste Muto (sezione di Torre Annunziata). Quarto ufficiale Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo.

La designazione arbitrale per Sampdoria-Hellas Verona, gara in programma sabato 27 novembre (ore 15.00) allo stadio “Ferraris” di Genova e valida quale 14.a giornata della Serie A TIM 2021/22.

Arbitro: Maggioni di Lecco.

Assistenti: De Meo di Foggia e Grossi di Frosinone.

Quarto ufficiale: Piccinini di Forlì.

VAR: Banti di Livorno.

AVAR: Baccini di Conegliano.

L’ AIA ha reso noto che sarà Luca Massimi della sezione di Termoli a dirigere la sfida valida per il quattordicesimo turno di campionato, in programma domenica 28 novembre alle ore 15:00 sul terreno dello stadio “Alberto Picco” contro il Bologna.

L’incontro vedrà come assistenti Damiano Di Iorio della sezione di Vco e Pietro Dei Giudici della sezione di Latina. Quarto Ufficiale sarà Alberto Santoro di Messina. Al Var, Marco Guida di Torre Annunziata; Avar, Alessandro Lo Cicero di Brescia.