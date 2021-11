Super Green pass, Becchi: chi governa è demenziale. Apartheid legge dello Stato

“Chi governa è demenziale. Vogliono isolare e discriminare una parte della popolazione italiana.

I No-vax non sono degli stregoni che vanno nelle piazze con idee confuse. Sono più informati di tutti quelli che si bevono ciò che dicono molti giornali e le televisioni.

Ho l’impressione che semmai gli stregoni siano quelli che ci governano.

Noi invece stiamo cercando di fare dei discorsi razionali, di portare un po’ di senso e di mente in una situazione che a me sembra davvero demenziale.

Confesso che avevo intenzione di vaccinarmi, ma se è obbligatorio e diventa un’imposizione il vaccino anti Covid non lo faccio manco morto. E’ anticostituzionale.

Stiamo andando verso una società antidemocratica e di controllo”.

Draghi: via libera al Super Green pass | Diretta

E’ una sintesi di quanto dichiarato stasera, anche a proposito del Super Green pass varato oggi dal Governo Draghi, dal prof. genovese Paolo Becchi intervistato insieme al filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari da Claudio Messora su Byoblu.

“Si è cominciato col sorridere – ha sottolineato oggi su Twitter il prof. Becchi – rispetto all’idea che per entrare in un bar ci volesse un pass e si è arrivati a giustificare il divieto per i non vaccinati di entrare in un bar. L’ apartheid diventa in Italia ‘legge’ dello Stato”.