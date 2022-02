Arbitri A: Orsato per il Genoa, Marinelli per lo Spezia e Rapuano per la Samp

Gli arbitri che dirigeranno le liguri nel prossimo turno di serie A.

La partita allo stadio Penzo tra Venezia e Genoa, in programma domenica alle ore 15 e valida per la settima giornata del girone di ritorno, è stata affidata alla direzione arbitrale di Daniele Orsato, appartenente alla sezione A.I.A. di Schio. Gli assistenti indicati dalla C.A.N. sono Ciro Carbone (sezione di Napoli) e Marco Bresmes (sezione di Bergamo). Quarto ufficiale Andrea Colombo della sezione di Como. La direzione della video assistenza è stata assegnata a Daniele Chiffi (sezione di Padova), in collaborazione con Luca Zufferli (sezione di Udine).

L’AIA ha reso noto che sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli a dirigere la sfida valida per il 26° turno di Serie A contro il Bologna, in programma lunedì 21 febbraio alle ore 21:00 sul terreno del ‘Dall’Ara’.

L’incontro vedrà come assistenti Fabiano Preti della sezione di Mantova e Damiano Di Iorio della sezione di Vco. Quarto Ufficiale sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria. Al Var, Marco Di Bello di Brindisi. Avar, Mauro Galetto di Rovigo.

La designazione arbitrale per Sampdoria-Empoli, gara in programma sabato 19 febbraio (ore 15.00) allo stadio “Ferraris” di Genova e valida quale 26.a giornata della Serie A TIM 2021/22.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Assistenti: Giallatini di Roma 2 e Matrodonato di Molfetta.

Quarto ufficiale: Santoro di Messina.

VAR: Abisso di Palermo.

AVAR: Dei Giudici di Latina.