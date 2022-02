Samp-Empoli, statistiche della sfida del Ferraris

Sampdoria ed Empoli si sono affrontate 25 volte in Serie A: i liguri hanno vinto 13 di questi confronti, a fronte di cinque successi toscani e sette pareggi.

La Sampdoria è rimasta imbattuta in 10 delle 11 più recenti gare contro l’Empoli in Serie A (6V, 4N) – l’unico successo dei toscani nel parziale è un 2-1 nella loro ultima gara esterna nella competizione contro i blucerchiati, nel maggio 2019 (reti di Farias e Di Lorenzo). In quell’occasione Marco Giampaolo e Aurelio Andreazzoli si affrontavano per la prima volta nel massimo campionato, proprio su quelle che sono le attuali panchine dei due tecnici. Dopo aver ottenuto il successo col punteggio di 3-0 nel match d’andata contro l’Empoli in questo campionato, la Sampdoria potrebbe vincere entrambe le partite stagionali in Serie A contro la formazione toscana per la prima volta dalla stagione 2007/08. Tra le squadre affrontate almeno in 25 occasioni in Serie A, solo contro il Bari (55%) la Sampdoria vanta una percentuale di vittorie superiore rispetto a quella che ha contro l’Empoli (52%). L’Empoli ha perso solo tre delle 12 sfide giocate nel girone di ritorno contro la Sampdoria in Serie A (3V, 6N) ed è rimasto imbattuto nelle ultime quattro (1V, 3N). Solo contro il Torino (nove) la formazione toscana ha una striscia aperta più lunga di partite senza sconfitte nella seconda parte di campionato.