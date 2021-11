Arbitri A: Irrati per il Genoa, Giacomelli per la Samp e Abisso per lo Spezia

Ecco i nomi degli arbitri che dirigeranno le gare dove saranno protagoniste le tre liguri di serie A.

Il posticipo tra Genoa e Roma, valido per la tredicesima giornata del girone di andata e in programma domenica allo stadio Ferraris (ore 20:45), sarà arbitrato dal direttore di gara Massimiliano Irrati appartenente alla sezione AIA di Pistoia. La direzione della video assistenza è stata affidata a Luca Pairetto (sezione AIA di Nichelino), in collaborazione con Stefano Alassio della sezione AIA di Imperia. Gli assistenti indicati dalla CAN sono Alberto Tegoni (sezione di Milano) e Vittorio Di Gioia (sezione di Modena). Quarto ufficiale Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

La designazione arbitrale per Salernitana-Sampdoria, gara in programma domenica 21 novembre (ore 15.00) allo stadio “Arechi” di Salerno e valida quale 13.a giornata della Serie A TIM 2021/22.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Assistenti: Scarpa di Reggio Emilia e Marchi di Bologna.

Quarto ufficiale: Cosso di Reggio Calabria.

VAR: Sozza di Seregno.

AVAR: Bottegoni di Terni.

L’ AIA ha reso noto che sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo a dirigere la sfida valida per il tredicesimo turno di campionato, in programma sabato 20 novembre alle ore 15:00 sul terreno del “Gewiss Stadium” contro l’Atalanta.

L’incontro vedrà come assistenti Giorgio Peretti della sezione di Verona e Alessandro Cipressa della sezione di Lecce; Quarto Ufficiale sarà Manuel Volpi di Arezzo. Al Var, Lorenzo Maggioni di Lecco, Avar, Damiano Di Iorio di Vco.