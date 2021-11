Salernitana-Samp, le statistiche della sfida dell’Arechi

Prossimo week end Samp di scena all’Arechi contro la Salernitana: ecco la sfida giocata con i numeri di Opta.

SCONTRI DIRETTI

Due vittorie casalinghe per ognuna delle due squadre nei quattro precedenti in Serie A tra Salernitana e Sampdoria: l’ultima sfida nel massimo torneo all’Arechi è datata marzo 1999 ed è terminata 2-0 per i campani (Koloušek e Fresi i marcatori). Gli ultimi confronti in campionato tra Salernitana e Sampdoria sono avvenuti in Serie B e la squadra blucerchiata ha vinto tutte le ultime tre partite in cadetteria con i granata (tra il 2002 e il 2003). La Salernitana non ha mai pareggiato negli otto match giocati in Serie A contro squadre liguri (4V, 4P); in questo campionato, nelle partite disputate lo scorso ottobre, i granata hanno vinto (1-0) in casa contro il Genoa e perso (1-2) in trasferta contro lo Spezia. La Sampdoria ha raccolto quattro punti nelle ultime 12 sfide di Serie A giocate contro squadre campane (10P): vittoria contro il Napoli, nel settembre 2018, e pareggio contro il Benevento, nel febbraio 2021.