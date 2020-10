Arbitri A: i direttori di gara delle liguri nel week end

Giù il sipario purtroppo ancora senza pubblico. Il match tra Genoa e Inter (stadio L.Ferraris, sabato, ore 18) sarà la direzione n° 145 in Serie A Tim, la seconda in questa stagione, per Davide Massa l’arbitro designato a dirigere l’incontro. Sarà l’undicesimo precedente in partite che vedono in campo il Grifone, il diciannovesimo con gli ospiti sempre nel contesto del massimo campionato. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, con ampia copertura all’estero tra dirette e differite, grazie a Img e al circuito dei broadcaster. La direzione della video assistenza è stata affidata a Marco Di Bello, in collaborazione con Stefano Liberti. Gli assistenti sono Stefano Alassio e Matteo Bottegoni, quarto ufficiale Gianluca Manganiello. La Lega Serie A promuove la campagna “Save The Children” per dare cibo, scuola e protezioni ai bambini colpiti dal Covid (donazioni via sms al 45533).

La designazione arbitrale per Atalanta-Sampdoria, gara in programma sabato 24 ottobre (ore 15.00) al “Gewiss Stadium” di Bergamo e valida quale 5.a giornata della Serie A TIM 2020/21.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Assistenti: Peretti di Verona e Muto di Torre Annunziata.

Quarto ufficiale: Volpi di Arezzo.

VAR: Banti di Livorno.

AVAR: Tegoni di Milano.

L’AIA ha reso noto che sarà Valerio Marini della sezione di Roma 1 a dirigere la sfida tra Parma e Spezia, valida per il 5° turno di Serie A Tim, in programma domenica alle ore 15.00 sul terreno dello stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma.

L’incontro vedrà come assistenti Daniele Bindoni della sezione di Venezia e Riccardo Annaloro di Collegno; Quarto Ufficiale sarà Luca Pairetto di Nichelino. Al Var, Daniele Orsato di Schio, Avar, Mauro Galetto di Rovigo.