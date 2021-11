Arbitri A: i direttori di gara del prossimo turno per le squadre liguri

Resi nomi degli arbitri del prossimo turno infrasettimanale delle liguri di serie A.

La partita tra Genoa e Milan allo stadio Luigi Ferraris, valida per la 15ma giornata del girone di andata e in programma mercoledì alle ore 20:45, sarà arbitrata dal direttore di gara Juan Luca Sacchi appartenente alla sezione A.I.A. di Macerata. La direzione della video assistenza è stata affidata a Luca Banti (Arbitri VMO), in collaborazione con Rodolfo Di Vuolo della sezione AIA di Castellammare di Stabia. Gli assistenti indicati dalla CAN sono Mauro Vivenzi e Alessandro Lo Cicero, entrambi della sezione di Brescia. Quarto ufficiale Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta.

La designazione arbitrale per Fiorentina-Sampdoria, gara in programma martedì 30 novembre (ore 18.30) allo stadio “Franchi” di Firenze e valida quale 15.a giornata della Serie A TIM 2021/22.

Arbitro: Dionisi dell’Aquila.

Assistenti: Lombardo di Cinisello Balsamo e Schirru di Nichelino.

Quarto ufficiale: Volpi di Arezzo.

VAR: Doveri di Roma 1.

AVAR: Colarossi di Roma 2.

L’ AIA ha reso noto che sarà Davide Ghersini della sezione di Genova a dirigere la sfida valida per il quindicesimo turno di campionato, in programma mercoledì 1 dicembre alle ore 18:30 sul terreno del “Meazza” contro l’Inter.

L’incontro vedrà come assistenti Daniele Marchi della sezione di Bologna e Giuseppe Macaddino della sezione di Pesaro Quarto Ufficiale sarà Daniele Paterna di Teramo Al Var, Paolo Mazzoleni di Bergamo Avar, Luca Mondin di Treviso.