Borghi al vetriolo su sospensioni Fuori dal Coro e Dritto e Rovescio

Borghi su Twitter: Il coro deve essere a una voce sola

E’ un Claudio Borghi al vetriolo quello che si palesa su Twitter. Il deputato toscano della Lega scrive semplicemente: “Il coro deve essere a una voce sola.”

Sul tweet, pubblicata da Borghi, in un’immagine con una doppia foto dove ci sono i due conduttori Mario Giordano di “Fuori dal Coro” e Paolo Del Debbio di “Dritto e Rovescio”, la scritta sarcastica e pungente del deputato: “I tele-no vai in quarantena – Mediaset sospende per un mese e mezzo “Fuori dal Coro” e “Dritto e Rovescio” – Le due trasmissioni che hanno soffiato sul fuoco degli Anti-Vaccinisti, scettici, svalvolati e mattacchioni, torneranno in onda solo a fine gennaio – nessuna sospensione per “Zona Bianca” di Giuseppe Brindisi…”

Il coro deve essere a una voce sola. pic.twitter.com/b4gHMsUOJu — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) November 29, 2021

Da quanto si viene a sapere le ultime puntate del 2021 di “Fuori dal coro” e “Dritto e rovescio” andranno infatti in onda rispettivamente il 7 e il 9 dicembre.

I due talk show di Rete 4 torneranno solo il 25 e il 27 gennaio 2022. La pausa è stata imposta da Mediaset, per ora, senza dare spiegazioni.

In questo modo né Giordano, né Del Debbio andranno in onda per il periodo in cui sarà in vigore il Super Green Pass e neppure potranno seguire la fase estremamente delicata della politica italiana, ovvero quella dell’avvicinamento all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Non abbiamo ufficialità per le sospensioni degli altri programmi.