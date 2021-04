La Commissione Arbitri Nazionale Serie A e B ha diramato le designazioni per le partite trentunesimo turno di campionato.

Per la partita allo stadio Ferraris tra Genoa e Benevento, valida per la trentaduesima giornata di campionato, i designatori hanno affidato la direzione all’arbitro Luca Pairetto, tesserato per la sezione A.I.A. di Nichelino. I ruoli per la video assistenza sono stati assegnati a Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo, appartenente al gruppo Var Pro, coadiuvato da Sergio Ranghetti di Chiari. Quarto ufficiale Gianluca Manganiello in rappresentanza del distretto di Pinerolo. In qualità di assistenti agiranno Rodolfo Di Vuolo e Domenico Palermo, esponenti delle sezioni arbitrali di Castellammare di Stabia e di Bari.

La designazione arbitrale per Crotone-Sampdoria, gara in programma mercoledì 21 aprile (ore 20.45) allo stadio “Scida” di Crotone e valida quale 32.a giornata della Serie A TIM 2020/21.

Arbitro: Paterna di Teramo.

Assistenti: Peretti di Verona e Avalos di Legnano.

Quarto ufficiale: Pezzuto di Lecce.

VAR: Doveri di Roma 1.

AVAR: De Meo di Foggia.

L’ AIA ha reso noto che sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova a dirigere la sfida valida per il 32° turno di campionato , in programma mercoledì 21 aprile alle ore 20:45 sul terreno dell’Alberto Picco.

L’incontro vedrà come assistenti Salvatore Longo della sezione di Paola e Matteo Bottegoni della sezione di Terni; Quarto Ufficiale sarà Manuel Volpi di Arezzo. Al Var, Paolo Valeri di Roma 2, Avar, Alessandro Giallatini di Roma 2.