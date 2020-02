Calcio – Raduno ok alla Rappresentativa Provinciale spezzina

La Spezia – Soddisfatto, Giuseppe Zuccarelli, che non ha certo bisogno di presentazioni…chi non lo ricorda mister in Serie D dalla Sarzanese. dove inoltre giocò, al Foce Vara e alla Fezzanese; del ritrovo della Rappresentativa provinciale della categoria Giovanissimi, di cui lui è allenatore, all’ “Astorre Tanca”.

<Ci raduneremo di nuovo (Coronavirus permettendo n.d.r.) lunedì 2 Marzo – spiega Zuccarelli– su campo ancora da vedersi: quello dipende dalla disponibilità delle varie società, il Canaletto Sepor sotto questo aspetto è stato collaborativo, una volta di più>.

Avanti insomma verso quel Torneo delle Province che verrà a costituire la prova, o meno, della bontà del lavoro svolto.

<Un Torneo – commenta Giuseppe – di una certa elasticità, nonostante ponga il limite di non più di tre giocatori convocati per società, in quanto consente delle variazioni “in corsa” nelle convocazioni>.

Proficuo nel frattempo il lavoro al “Tanca”.

<Abbiamo costituito due squadre che si sono affrontate – egli conclude – con quella quasi trentina di ragazzi e il paio d’ore trascorse insieme sono senza dubbio state preziose>.

Nella foto da sinistra Eugenio Dolesi, Federico Tedoldi e Matteo Rovani, i tre convocati del Follo che sono stati al raduno fra i più brillanti