Arbitri A: Calvarese per la Samp, Genoa diretto da Maresca

Sono state rese note le designazioni per il prossimo turno di serie A.

Per la partita allo stadio Olimpico tra Lazio e Genoa, valida per la sesta giornata di campionato, i designatori hanno affidato la direzione all’arbitro Luca Pairetto, tesserato per la sezione A.I.A. di Nichelino. I ruoli per la video assistenza sono stati assegnati a Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo, coadiuvato da Giacomo Paganessi della medesima sezione. Quarto ufficiale Lorenzo Illuzzi in rappresentanza del distretto di Molfetta. In qualità di assistenti agiranno Sergio Ranghetti e Matteo Bottegoni, esponenti delle sezioni arbitrali di Chiari e di Terni.

La designazione arbitrale per Sampdoria-Inter, gara in programma sabato 28 settembre 2019 (ore 18.00) al “Ferraris” di Genova e valida quale 6.a giornata della Serie A TIM 2019/20.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Assistenti: Bindoni di Venezia e Galetto di Rovigo.

Quarto ufficiale: Irrati di Pistoia.

VAR: Pasqua di Tivoli.

AVAR: Mondin di Treviso.