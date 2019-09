Nei cinema UCI Dumbo 2019 per la rassegna Kids Club

Negli UCI Cinemas continua la rassegna Kids Club

Domenica 29 settembre in 18 multisale del Circuito UCI sarà proiettato un film per bambini a soli 3 euro. La tariffa è valida anche per gli adulti

Il protagonista della rassegna sarà Dumbo (2019)

Negli UCI Cinemas continua KIDS CLUB, la rassegna settimanale nell’ambito della quale tutte le domeniche a partire dalle ore 11 viene proiettato un film per bambini al prezzo speciale di soli 3 euro. La tariffa è valida anche per gli adulti. Il 29 settembre il protagonista della rassegna sarà Dumbo (2019), il live action diretto da Tim Burton e interpretato da Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, Alan Arkin e Finley Hobbins. Il film, distribuito da Walt Disney Studios Italia, porta ancora una volta sul grande schermo l’elefantino dalle orecchie grandi, in una rivisitazione della classica e amatissima storia Disney che farà riscoprire il valore della diversità, della famiglia e dei sogni.

Le multisale UCI in cui KIDS CLUB è proiettata sono: UCI Ancona, UCI Showville Bari, UCI Bicocca (MI), UCI Cagliari, UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (FC), UCI Certosa (MI), UCI MilanoFiori, UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Parco Leonardo (RM), Multisala Gloria by UCI Cinemas, UCI Luxe Marcon (VE), UCI Casoria (NA), UCI Porta di Roma, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Roma Est, UCI Torino Lingotto.

È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

TRAMA – DUMBO

Max Medici, proprietario di un circo, assume l’ex star Holt Farrier insieme ai figli Milly e Joe chiedendo loro di occuparsi di un elefante appena nato dalle orecchie sproporzionate, che è diventato lo zimbello di un circo già in difficoltà. Ma quando si scopre che Dumbo sa volare, il circo inizia a riscuotere un incredibile successo, destando l’interesse dell’imprenditore V.A. Vandevere, che porta Dumbo con sé nel suo nuovo, strabiliante parco di divertimenti: Dreamland. Dumbo vola sempre più in alto insieme all’affascinante e spettacolare trapezista Colette Marchant, finché Holt non scopre che, a dispetto delle apparenze, Dreamland è pieno di oscuri segreti.

