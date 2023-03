Appuntamento poetico a Camogli, il 19 marzo alle 11 al Teatro Sociale per celebrare la Giornata Mondiale della Poesia del 21 marzo.

Appuntamento poetico a Camogli, le info.

L’assessorato alla cultura del Comune di Camogli con l’associazione l’Ochin attendono gli appassionati di poesia domenica 19 marzo alle ore 11 presso il Ridotto del Teatro Sociale per l’incontro Poeti a Camogli.

Due poeti invitati, Bruna Pedemonte e Gian Luca Favetto, per guardare il mondo in versi insieme a loro e festeggiare la Giornata mondiale della poesia che cade ogni anno il 21 marzo.

Bruna Pedemonte è nata in Valpolcevera, nell’estrema periferia genovese. Scrive poesie sin da bambina, soprattutto in genovese, pubblicate su riviste, come scrive lei scherzosamente nella sua biografia “distribuite male e lette da quasi nessuno”.

In realtà nel 2015 Il Secolo XIX le ha affidato la rubrica in prosa “Spegetti bleu” (occhiali blu), nella pagina domenicale in genovese. Ed è presente in due antologie, con versi in italiano e in dialetto: “Poesia in ligure”, a cura di Alessandro Guasoni (edizioni Confine) e “Genova omaggio in versi”, a cura di Tamar Niederdorf (Bertoni Editore). Nel 2018 è poi uscita la sua raccolta di poesie “À crovî e reixe nue”.

Gian Luca Favetto è scrittore, giornalista, drammaturgo, collabora con La Repubblica e con la Rai.

È autore di molti libri di narrativa e a Camogli è già noto e stimato per aver creato “Camogli racconta”, uno spettacolo in cui ha coinvolto tanti e tante abitanti per raccontare le storie del nostro amato borgo.

Gian Luca ha pubblicato anche tre raccolte di poesia tutte edite da Interlinea: “Mappamondi e corsari” (2009), “Il viaggio della parola” (2016) e il recente “Dell’infinito amore” (2022), un reportage tra le parole dell’amore erotico e sentimentale.

Modera Silvia Neonato dell’Ochin.

Ingresso libero.