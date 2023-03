“O Nevo” al Sipario Strappato. Torna la commedia dialettale al teatro di Arenzano con appuntamento il 18 marzo alle ore 21.

“O Nevo” al Sipario Strappato, dettagli.

Sabato 18 marzo alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena “O Nevo” (Il Nipote) commedia in dialetto genovese in due tempi scritta da Patrizia Pasqui.

È una nuvolosa mattina d’estate, precisamente il giorno di San Lorenzo. Lo spettacolo si apre nel bel soggiorno di Betta e Tonia, due sorelle attempate e nubili che vivono a Bogliasco. Fanno vari lavoretti e affittano una stanza della loro casa per tirare avanti.

Da due mesi ospitano Lorenzo, un quarantenne che dice di essere figlio del loro fratello Eugenio, defunto in America da molto tempo.

Betta, che ha accolto con entusiasmo quel nipote che non sapevano di avere, sta preparando in suo onore una festa; Tonia, che invece crede che si tratti di un imbroglione, non vuole saperne né di lui né della festa a cui, però, sarà obbligata dalla sorella a partecipare, rinunciando al suo amato burraco.

La presentazione delle due donne, la loro storia, i dissapori tra loro, i preparativi e l’aspettativa della festa costituiscono il primo tempo. Nel secondo tempo le due sorelle non sono più a casa loro: le troviamo in uno squallido soggiorno, con ancora gli abiti della festa, affrante e sotto choc. Tra equivoci e colpi di scena racconteranno la notte della festa appena trascorsa, la più sconvolgente notte della loro vita.

Il biglietto costa 12 euro, ridotto 10 euro. Sono disponibili abbonamenti a 5, 10 e 20 spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121