Appuntamento per famiglie Sabato a teatro

Alla Sala Mercato Di qua e di là sabato 25 ore 16 va in scena Di qua e di là consigliato dai 4 anni in su

Un piccolo muro domina la scena: una barriera da abbattere per smantellare stereotipi e paure che ci assalgono di fronte a chi non conosciamo, per incontrarci, capirci e stare insieme.

Come saranno quelli di là dal muro, si chiede una ragazza, smarrita. Saranno bravi o cattivi? E se ci attaccano i pidocchi…?

Un’attrice e un muro per smontare gli stereotipi e le paure che ci assalgono di fronte a qualcosa o qualcuno che non conosciamo.Laboratorio: insieme a un’insegnante qualificata proviamo lo Yoga bimbi, utile per relazionarsi in modo aperto ed empatico con gli altri.Tecnica utilizzata: teatro d’attore.Età consigliata dai 4 anni.