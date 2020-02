Appello per Lucio, gattino di sei mesi abbandonato ad Urbe

C’è una brutta abitudine di qualche turista con casa delle vacanze ad Urbe, di portarsi dietro un gatto e poi abbandonarlo in paese alla fine delle ferie.

Si tratta di un comportamento incivile ed insensibile, su cui il Comune di Urbe, di concerto con la Protezione Animali e le sue guardie zoofile volontarie, stanno predisponendo azioni di prevenzione e denuncia.

Una delle ultime vittime è Lucio (questo il nome provvisorio datogli dagli animalisti), giovane gattino di circa sei mesi raccolto malato dai volontari dell’Enpa e, al termine delle cure, perfettamente guarito, alla ricerca di una famiglia adottiva.

Lucio è ancora un po’ pauroso per le brutte avventure passate ma, con un po’ di pazienza, diventa molto socievole, giocherellone ed affettuoso.

Chi vorrà dargli una casa (la malattia subita, tipica dei felini, non comporta alcun problema, neppure di convivenza con altri gatti) lo può vedere presso il reparto-gatti della sede dell’Enpa a Savona in via Cavour 48 r, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, per ulteriori informazioni telefono 019 824735.