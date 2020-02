Concerti Aperitivo, al Teatro delle Clarisse di Rapallo

L’Associazione Musicale S. Ambrogio, con il patrocinio e il contributo del Comune di Rapallo, ha organizzato la rassegna di musica classica intitolata, Concerti Aperitivo

Concerti Aperitivo è una serie di 8 concerti che si effettueranno presso il Teatro delle Clarisse di Rapallo, ogni Domenica in orario pomeridiano

Stagione programmata in modo eterogeneo, i “Concerti Aperitivo” prevedono l’offerta di diverse tipologie di generi musicali in modo da soddisfare le molteplici richieste dell’affezionato pubblico di A.MU.S.A. : in cartellone sono presenti programmi tipicamente classici proposti da formazioni cameristiche e pianisti solisti di fama internazionale.

La rassegna prenderà appunto il via domenica 09 febbraio (ore 16.00) con uno dei concerti più prestigiosi della rassegna, che vedrà protagonista CUARTETO HYPERION GUARDIA VIEJA , costituito da Roberto Piga – Violino, Bruno Fiorentini – Flauto , Davide D’Ambrosio – Chitarra e Danilo Grandi – Contrabbasso.

Il concerto sarà un omaggio alla grande musica del Tango, dagli albori ad Astor Piazzolla,

G.Matos Rodriguez: La cumparsita

R.Tuegols: Zorro gris

M.Aroztegui: El Cachafaz

A.Troilo: Romance de barrio (vals)

A.Villoldo: El portenito (milonga)

A.Villoldo: El esquinazo (milonga)

A.Villoldo: El torito (milonga)

S.Piana: Milonga del 900 (milonga)

A.Piazzolla: Violentango

A.Piazzolla: Oblivion

A.Piazzolla: Cafè 1930

A.Piazzolla: Night club 1960

A.Piazzolla: Escualo

Il Cuarteto Hyperion Guardia Vieja nasce in seno all’Hyperion ensemble, organico che si dedica al Tango dal 1992 con oltre 1000 concerti in tutta Europa. I principali membri dell’Hyperion ensemble danno vita a questo quartetto con il proposito di esplorare la musica delle prime decadi del Tango, quando il bandoneon ancora non era arrivato nel genere, e gli strumenti fondamentali erano il flauto il violino e la chitarra. I capolavori di autori storici come Villoldo, Matos Rodriguez etc. vengono poi affiancati agli autori dell’ultima generazione, Astor Piazzolla ed altri, in un interessante confronto tra antico e moderno.