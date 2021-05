Appello per il gatto Choppy, scomparso a Spotorno

“Lo cerchiamo da 2 settimane, non riceviamo segnalazioni o quelle che riceviamo non sono attendibili, nessuno lo vede, non lo sentiamo da nessuna parte, è bianco e grigio tigrato, ha una macchietta nera nell’occhietto destro che sembra un piccolo neo, ha 4 anni, è castrato, ha già rischiato di morire 2 volte perchè ha avuto 2 blocchi alla vescica e deve mangiare dei croccantini apposta per l’apparato urinario”. È questo l’appello di Laura per il suo gatto Choppy che è scomparso la sera dello scorso 24 aprile in via delle Strette a Spotorno.

Choppy è un bel gatto maschio con una macchietta nera nell’occhio destro che sembra un piccolo neo.

L’appello urgente in quanto il micio ha un problema all’apparato urinario e necessita di cibo particolare.

Chiunque lo avesse visto o ne avesse notizie, è pregato di contattare Laura al numero 3421076993.