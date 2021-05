A Savona il concorso fotografico Cercando Mackenzie

Sono aperte le iscrizioni per il concorso fotografico “Cercando Mackenzie”. Consegna on line entro le ore 12 del giovedì 27 luglio 2021.

Il castello Mackenzie con la Casa d’Aste Cambi, con il Polo della Fotografia e l’Associazione “R. Aiolfi”, no profit Savona promuovono il concorso rivolto a tutti gli appassionati di fotografia. Consegna on line entro le ore 12 del giovedì 27 luglio 2021 – richiedere il regolamento. Saranno organizzati 3 tour fotografici nelle date 12-13- 27 giugno dalle ore 14.30 alle 17.30 al costo di 10€ a persona. Per chiarimenti: giancarlopinto51@gmail.com

L’invito a partecipare è rivolto a tutti gli appassionati di fotografia, professionisti, fotoamatori e studenti maggiorenni o non maggiorenni ma con l’autorizzazione di un genitore, l’scrizione è gratis si inviano max 5 foto solo in formato digitale dopo la selezione saranno stampate ed esposte in mostra al Castello e premiate le prime tre classificate e sarà stampato il catalogo della mostra