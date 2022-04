Aperture di Pasqua e Pasquetta nei Musei Nazionali di Genova

Si rendono note le modalità di apertura dei Musei Nazionali di Genova nelle festività pasquali.

Museo di Palazzo Reale

Domenica 17 aprile 2022 apertura dalle 13.30 alle 19

Lunedì 18 aprile 2022 apertura dalle 13.30 alle 19

GENOVA SESSANTA

Domenica 17 aprile 2022 apertura dalle 10 alle 19

Lunedì 18 aprile 2022 apertura dalle 10 alle 19

Palazzo Reale, oltre alle collezioni storiche, offre come approfondimento del progetto SUPERBAROCCO e come sezione della rassegna cittadina I PROTAGONISTI. Capolavori a Genova tra 1600 e 1750, la mostra FILIPPO PARODI. LE METAMORFOSI: il pubblico troverà le quattro sculture, meglio conosciute come Metamorfosi e raffiguranti Venere, Adone, Clizia e Giacinto, in un nuovo allestimento, studiato nella Sala del Veronese dall’architetto Giovanni Tironi, che permetterà di scoprirle a tutto tondo, in una visione del tutto nuova.

La mostra, compresa nel percorso espositivo, sarà visitabile con il biglietto del museo (dal 1° aprile 2022 biglietto unico con le Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola a 10,00€).

Se in possesso del biglietto della mostra La forma della meraviglia di Palazzo Ducale o di un biglietto di una delle altre sedi della rassegna I PROTAGONISTI (Musei di Strada Nuova, Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, Museo Diocesano, Palazzo Lomellino di Strada Nuova) l’ingresso al solo Palazzo Reale sarà a 5,00€.

Nel Teatro del Falcone di Palazzo Reale è inoltre visitabile la mostra GENOVA SESSANTA. Arti visive, architettura e società. Le trasformazioni della città, della creatività e del costume negli anni del boom economico curata da Alessandra Guerrini e Luca Leoncini con Benedetto Besio, Luisa Chimenz, Leo Lecci e Elisabetta Papone. L’obiettivo è quello di raccontare le grandi trasformazioni di Genova negli anni sessanta del Novecento, un decennio di profondi cambiamenti dovuti all’irrompere di nuove idee e rinnovati stimoli culturali, di significativi mutamenti sociali, d’innovazioni economiche e nuovi linguaggi che hanno segnato un’accelerazione nelle produzioni delle arti visive.

Biglietti:

Per visitare esclusivamente la mostra

8,00€: intero

5,00€: 18-25 anni; possessori Carte Carige; soci FAI; soci TOURING CLUB ITALIANO; soci Coopselios; abbonati CityPass AMT; possessori biglietti del Galata Museo del Mare (reciprocamente per i possessori dei biglietti della mostra GENOVA SESSANTA il Galata Museo del Mare è visitabile al prezzo di 12,00 € anziché 17,00€)

Gratuito: under 18

Per visitare la mostra e i Musei Nazionali di Genova (ovvero il Museo di Palazzo Reale e le Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola, senza vincoli di prenotazione e anche in giorni diversi)

12,00€: mostra + Musei Nazionali di Genova

Gratuito: under 18

Per prenotazioni gruppi: palazzorealegenova@beniculturali.it

Per ogni info: http://palazzorealegenova.beniculturali.it/

Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola

Domenica 17 aprile 2022 chiuso

Lunedì 18 aprile 2022 apertura dalle 13.30 alle 19

Nella splendida dimora di Pellicceria invece, oltre al nuovo, prezioso allestimento degli ultimi due piani inaugurato l’11 marzo, il pubblico potrà trovare come approfondimento del progetto SUPERBAROCCO e come sezione della rassegna cittadina I PROTAGONISTI. Capolavori a Genova tra 1600 e 1750, uno specifico focus dedicato al rapporto tra Ansaldo Pallavicino e il celebre pittore Giovanni Benedetto Castiglione, il Grechetto.

La mostra, compresa nel percorso espositivo, sarà visitabile con il biglietto del museo (dal 1° aprile 2022 biglietto unico con il Museo di Palazzo Reale a 10,00€).

Se in possesso del biglietto della mostra La forma della meraviglia di Palazzo Ducale o di un biglietto di una delle altre sedi della rassegna I PROTAGONISTI (Musei di Strada Nuova, Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, Museo Diocesano, Palazzo Lomellino di Strada Nuova) l’ingresso alle sole Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola sarà a 5,00 €.

Ricordiamo infine che, in base alla normativa vigente, per accedere ai musei e alle mostre è obbligatorio indossare la mascherina.