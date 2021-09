Apertura gratuita del MuSel Museo Archeologico a Sestri Levante il 19 settembre, in occasione della Giornata Nazionale dei Piccoli Musei.

Apertura gratuita del MuSel a Sestri Levante e visita guidata al centro storico di Sestri Levante

Il Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, tramite il MuSel – Museo Archeologico e della Città, hanno aderito all’Associazione Nazionale Piccoli Musei.

Organizza per domenica 19 settembre la IV Giornata Nazionale dei Piccoli Musei.

Tale manifestazione si svolge in tutta Italia:

i Musei aprono le loro porte per accogliere con attenzione e anche con passione ogni visitatore.

Gli obiettivi della Giornata Nazionale dei Piccoli Musei sono quelli di far conoscere il vero “volto” di questi musei, la loro importanza per il territorio in cui si trovano, il loro ruolo e le loro specificità;

domenica 19 settembre sarà dunque una giornata che si caratterizzerà per le “porte aperte” (con ingresso gratuito per tutti) dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Un gesto di accoglienza che sia in grado di esprimere la cultura del museo e la sua identità.

E’ per questo che ogni visitatore verrà omaggiato di un piccolo ricordo della sua visita, un dono, non un gadget, ma un gesto che spieghi la passione che ha dato vita al museo e che ne permette l’apertura nonostante le quotidiane difficoltà, accentuate ulteriormente dal periodo particolare che la cultura e le istituzioni museali stanno vivendo dall’inizio della pandemia con continue (per quanto inevitabili) chiusure.

Il dono vuole indicare che nei piccoli musei la prima risorsa sono le persone, chi ci lavora, chi cura le collezioni,

chi ha fondato e allestito il museo, chi lo apre quotidianamente, chi lo visita,

e soprattutto i residenti che si possono identificare con il museo e che spesso collaborano ad implementarne le collezioni e il patrimonio storico.

In occasione della Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, la Cooperativa Archeologia, che collabora per le attività didattiche e le visite guidate del MuSel, organizza la speciale visita guidata “Storia racchiusa tra le due baie”:

domenica 19 settembre alle ore 10.30, un tipo di tour che porterà a scoprire “il museo fuori dal museo”.

Con un’archeologa, guida turistica abilitata, si ripercorrerà, con uno sguardo diverso e approfondito, la storia di Sestri Levante.

Si andrà, alla scoperta non soltanto della cittadina, ma di tutto il Golfo del Tigullio.

Si porrà principalmente l’attenzione sull’Isola e sull’istmo che ora caratterizza la morfologia urbana.

Tutti i partecipanti avranno a disposizione tutta la settimana, fino a domenica 26 settembre per entrare gratuitamente al MuSel:

potranno così ritrovare in museo quanto anticipato nel corso del tour guidato,

e ritrovare quale fosse l’importanza di questa città, crocevia dall’età romana fino al suo massimo sviluppo nel Medioevo.

La visita guidata “Storia racchiusa tra le due Baie” avrà una durata di circa due ore, dalle 10.30, ha un costo di 12 euro, prezzo speciale riservato soci Coop 10 euro, bambini dai 7 ai 12 anni 6 euro (biglietto omaggio del MuSel valido per una settimana).

Maggiori info

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione contattando il n. 3351278679 (anche WhatsApp), www.enjoygenova.it; enjoygenova@archeologia.it.

Queste iniziative verranno anticipate dall’inaugurazione della mostra a Palazzo Fascie “Viaggio del mio mare dentro” di Carolina Goedeke, venerdì 17 settembre alle ore 18.30, esposizione visitabile fino al 26 settembre, accompagnata da quattro performances musicali dell’artista nei fine settimana.

Tutto questo in attesa del “gran finale” con le GEP, le Giornate Europee del Patrimonio, previste per il 25-26 settembre, momento in cui il MuSel avrà ingresso promozionale a 3 euro, e quando domenica 26 settembre verrà inaugurato il nuovo allestimento della vetrina dedicata all’estrazione del rame in epoca preistorica, e si svolgerà un convegno dedicato al MuSel e al MuCast, “musei legati da un filo di rame”.

Per saperne di più sull’Associazione e sui suoi partecipanti consultare il sito internet QUI