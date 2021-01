Apertura di un nuovo punto Conad a Pontedecimo

A Genova Pontedecimo apre domani un nuovo supermercato Conad, nel cuore della cittadina.

Apre domani giovedì 28 gennaio alle ore 9:00 il nuovo Conad City a Genova Pontedecimo in via Anfossi 252/R, un punto vendita che sorge nel cuore pulsante della cittadina genovese.

Il nuovo supermercato, che si sviluppa su 600 mq di superficie di vendita, conta 5 casse tradizionali e impiega 22 persone, proponendo un’offerta commerciale tipica dei negozi di vicinato, con tanti servizi, la qualità e la sicurezza che caratterizzano Conad.

Nel punto vendita, sono presenti tutti i reparti per una spesa completa e conveniente. Il cliente ha a disposizione un ampio assortimento di prodotti, con particolare riguardo al prodotto tipico e alla valorizzazione del territorio. Il settore ortofrutta vede anche uno spazio dedicato a piante e fiori. La macelleria self-service offre carni selezionate provenienti da allevamenti controllati e certificati durante tutto il ciclo produttivo.

I reparti del fresco e freschissimo sono ben valorizzati: la panetteria offre molteplici preparazioni interne ed un piccolo corner di pasticceria locale, la gastronomia/salumeria, oltre ad un banco servito con piatti pronti e di rosticceria, offre un ampio assortimento di salumi e formaggi take-away.

“Con l’apertura di oggi vogliamo offrire ai nostri clienti non solo un punto vendita per la spesa quotidiana, ma un vero e proprio punto di riferimento per gli abitanti di Pontedecimo e delle aree limitrofe. – sottolinea Francesca Cristina Canepa, Socia Conad nella realtà Genovese – Grazie ad un ampio assortimento con particolare attenzione ai reparti freschi, saremo in grado di soddisfare ogni esigenza dei consumatori, garantendo un servizio efficiente e moderno all’insegna della qualità e della convenienza, e instaurando un forte legame col territorio in cui lavoriamo”.

Per garantire ai clienti una spesa comoda il supermercato offre un ampio parcheggio sopraelevato, elemento distintivo e raro nel territorio ligure.

I locali sono stati allestiti con una particolare attenzione all’impatto ambientale, privilegiando illuminazione a led e attrezzature di ultima generazione, capaci di garantire risparmio ed efficientamento energetico. Nel supermercato è possibile navigare gratuitamente in internet, grazie a una rete wi-fi veloce, libera e sicura.

Il supermercato Conad City è aperto tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8.00 alle 20.

In questo periodo di emergenza Covid-19 sono attive tutte le misure di sicurezza e sanificazione previste dalla legge.