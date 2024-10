Aperti i Bandi in Liguria per le Borse di Studio

In Liguria sono aperti i bandi per le borse di studio, destinati a tutti gli studenti liguri delle scuole elementari, medie e superiori, sia statali che paritarie. Questa è un’opportunità importante per sostenere le famiglie negli studi dei propri figli.

Due bandi disponibili per l’anno scolastico 2023/2024 e 2024/2025

Sono disponibili due bandi distinti:

Bando per le spese di iscrizione e frequenza scolastica nell’a.s. 2023/2024 , rivolto agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori.

nell’a.s. , rivolto agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori. Bando per le spese per l’acquisto dei libri di testo per l’a.s. 2024/2025.

Scadenza e modalità di presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 2024. È importante rispettare questa scadenza per accedere alle agevolazioni previste.

Maggiori informazioni e contatti

Per ulteriori dettagli e assistenza, è possibile contattare il call center al numero 840 848 028 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00) o visitare il sito ufficiale: Aliseo Liguria.