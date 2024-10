La collettiva Cravatta d’Artista: il 18 ottobre per la Giornata Internazionale

presso il Centro Cultura Formazione e Attività Forensi di Genova, in via XII ottobre 3 a Genova

In occasione della Giornata Internazionale della Cravatta, che si celebra il 18 ottobre, sarà inaugurata la mostra “Cravatta d’Artista”. L’evento si terrà sabato 12 ottobre 2024 alle ore 17:00 presso il Centro Cultura Formazione e Attività Forensi di Genova, in via XII ottobre 3.

50 artisti in mostra con cravatte originali

Alla mostra parteciperanno 50 artisti, ognuno dei quali ha decorato una o più sagome di cartone, raffiguranti una cravatta. Le sagome, in realtà, sono state recuperate da cornici inutilizzate, creando un legame simbolico tra arte e recupero. Ogni artista ha disegnato o dipinto una fantasia astratta, simile a quella di una cravatta, offrendo interpretazioni uniche e originali.

Vota la tua cravatta preferita

Durante l’inaugurazione, i partecipanti potranno votare la loro cravatta preferita. Al termine della giornata, sarà premiato l’artista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Un momento interattivo che permetterà ai visitatori di diventare parte integrante dell’evento.

Presenti personalità di spicco

Come di consueto, parteciperà all’inaugurazione l’avv. Stefano Savi, Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova, insieme all’avv. Gabriella de Filippis, responsabile degli eventi culturali del Centro e organizzatrice della mostra. La de Filippis terrà una breve relazione sulla storia della cravatta, esplorando la sua evoluzione e il significato di questa giornata internazionale. Queste informazioni saranno anche esposte in schede informative consultabili durante la visita.

Aperitivo e contenuti multimediali

Un aperitivo sarà offerto ai partecipanti, curato dall’Ordine degli Avvocati di Genova. Inoltre, verrà realizzato un video dedicato alla mostra, che includerà le opere esposte e sarà disponibile sul canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul sito web del Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi.

Dettagli sulla visita della mostra

La mostra “Cravatta d’Artista” sarà visitabile fino al 30 settembre 2024, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:00.