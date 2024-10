A Genova 400 Bikers del Vulcan Rider & Owners Club

Fino a domenica 6 ottobre, Genova è la meta di uno dei più grandi motoclub monomarca d’Italia: il VROC Italy – Vulcan Rider & Owners Club. Questo evento porta in città circa 400 bikers provenienti da ogni angolo del Paese, dalla Valle d’Aosta alla Puglia, tutti a bordo delle loro affascinanti Kawasaki Vulcan.

Il VROC Italy: Kawasaki Vulcan e passione per le due ruote

Il VROC Italy, l’unico club ufficiale riconosciuto da Kawasaki Europe, è composto esclusivamente da possessori delle moto Custom e Cruiser Kawasaki, uniti da una forte passione per il mondo delle due ruote. Il club non si limita solo a organizzare raduni per gli amanti della moto, ma è attivo anche nel sociale, promuovendo eventi benefici a favore di bambini e ragazzi che necessitano di cure e attenzioni particolari.

Il XVIII° anniversario a Genova

Quest’anno il Vulcan Rider & Owners Club celebra il suo XVIII° anniversario, e per festeggiare questa importante ricorrenza è stata scelta la splendida città di Genova. Durante il raduno, i bikers, guidati dal presidente Wanderer, percorreranno un itinerario speciale che include anche una visita al suggestivo Porto Antico di Genova, una delle principali attrazioni turistiche della città.