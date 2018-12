Apecar si ribalta tra Savona e Vado: due feriti

Nel tardo pomeriggio di ieri, alle 18:40 circa, la squadra 11 del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Savona è intervenuta sulla Strada a Scorrimento Veloce che collega Savona a Vado Ligure poco dopo l’uscita in direzione Quiliano per un incidente stradale che ha coinvolto un veicolo a 3 ruote che per cause in via di accertamento si è ribaltato.

Sul posto sono rapidamente giunti la squadra VVF proveniente dalla vicina Centrale Di Savona che ha messo in sicurezza la zona estraendo anche le persone da dentro l’abitacolo.

Il conducente e il passeggero dell’apecar sono rimasti feriti e sono stati sottoposti alle prime cure dei sanitari presenti sul posto.

Sul posto Carabinieri Quiliano, 2 Ambulanze ed un’automedica del 118.