L’unità mobile Multedo è intervenuta a Pegli, in via Scarpanto, per soccorrere una anziana signora caduta in casa e che non riusciva a rialzarsi.

Per effettuare il soccorso al settimo piano è stata utilizzata la piattaforma tridimensionale TRID, da pochi mesi in forza al comando di Genova.

La signora è stata, poi, consegnata alla cura dei militi accorsi.

Questo tipo di intervento è tra i più frequenti per i pompieri di Genova.