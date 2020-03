Annullate tutte le manifestazioni pubbliche previste al Teatro Carlo Felice

In ottemperanza al Dpcm 4 marzo 2020, in riferimento all’Art. 1 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19), punto 1.b. (“sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”), il Teatro Carlo Felice annulla tutte le manifestazioni pubbliche previste all’interno dei propri spazi, all’Auditorium E. Montale e al Teatro della Gioventù, fino al 3 aprile 2020, data di cessazione dei suoi effetti, come indicato all’Art. 4 punto 1(Disposizioni finali).

Sono pertanto annullati:

⁃ tutte le recite di Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, previste dal 15 al 24 marzo;

⁃ i concerti del ciclo “Domenica in musica” previsti nel Primo Foyer alle ore 11:00 di domenica 8 marzo, domenica 15 marzo e domenica 29 marzo;

⁃ il Concerto Sinfonico n. 10 (direttore Hartmut Haenchen) previsto venerdì 27 marzo alle ore 20:00 e la relativa prova generale aperta agli studenti delle ore 11:00;

⁃ il Concerto Sinfonico n. 11 (direttore Andriy Yurkevych) previsto venerdì 3 aprile alle ore 20:00 e la relativa prova generale aperta agli studenti delle ore 11:00.

Gli abbonati e i possessori di biglietto per gli spettacoli di cui sopra potranno richiedere il rimborso o il recupero secondo tempi e modalità che il Teatro Carlo Felice comunicherà al più presto.

Il Sovrintendente e la Direzione sono al lavoro al fine di concertare l’organizzazione delle attività per l’impiego nel frattempo delle preziose risorse umane stabili del teatro affinchè ne siano garantite la salute e la sicurezza.