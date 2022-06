Andersen Festival, il programma di venerdì 10 giugno

A incantare e coinvolgere gli spettatori della 25ma edizione dell’Andersen Festival ci saranno anche artisti di strada, eccellenze del circo e della danza, esperienze immersive e per spettatori unici, apparizioni e installazioni. A Sestri Levante dal 9 al 19 giugno.

I Sanpapiè, con Amigdala, travolgeranno tutti in una danza partecipata e collettiva (venerdì 10 alle 17.30, 19.00 e 20.30), la compagnia italo-cilena Depáso presenterà La trottola, una performance di acrobatica aerea e danza (venerdì 10 alle 18.30 e 22.00), mentre il collettivo Funa invaderà le pareti dei palazzi con Tingran, uno spettacolo di danza verticale (sabato 11 alle 19.00 e alle 22.00 e domenica 12 alle 19.00 e 23.00).

Infine, Yoann Boyer e Tommaso Rolando, con When the night falls, accompagneranno il pubblico in una passeggiata all’imbrunire con musica e danza per percepire il mistero della notte e il senso di comunità (venerdì 17 alle 21.00).

Nel frattempo continueranno ad apparire nei luoghi del festival gli animali fantastici di Continuo Effimero creati da Giovanni Zuffi e dai partecipanti al laboratorio gratuito (tutti i giorni fino a domenica 12) in corso in questi giorni a Sestri Levante (per partecipare contattare gio.zuffi@gmail.com – @giozu3008; fede.balletto@gmail.com – @_bronzo).

E una bolla trasparente di 12 metri quadri creata dal Teatro del Piccione e Doasco Performing Arts sarà abitata da una donna nata e cresciuta in cattività: Vivo in una bolla propone una riflessione sulla libertà e il senso stesso dell’esistenza (da venerdì 10 a domenica 12 dalle 18.30 alle 21.30).

Nella piazza del Comune, intanto, il Gruppo Locale dei volontari Medici Senza Frontiere di Genova, propone la tenda esperienziale di MSF: uno speciale allestimento che porterà i visitatori direttamente in una missione di MSF “sul campo”. Per chi si vorrà cimentare, ci sarà anche il “triage role-play” per mettersi alla prova nel prendere decisioni immediate come fanno i medici che lavorano in emergenza [da giovedì 9 a domenica 12 dalle 10.00 alle 19.00 (giovedì dalle 16.00)].

Sebbene tutto l’Andersen Festival sia di per sé un’esperienza, Gabriella Salvaterra e SST – Sense Specific Theatre accoglieranno il pubblico con diverse repliche di Tutto passa, tutto resta per accompagnarlo in un’esperienza immersiva in ambiente naturale, un piccolo viaggio intimo in cui cercare i legami invisibili, in cui alzare lo sguardo e dare spazio all’ascolto, per vedere se riusciamo a sentire che siamo una parte di qualcosa di molto più grande (da giovedì 9 a domenica 12 dalle 18.00 alle 20.00).

Mentre le Officine Papage accoglieranno gli spettatori più coraggiosi per sperimentare L’imbarazzo dell’infinito, uno spettacolo immersivo che stravolge ogni ordinarietà teatrale per diventare un viaggio verso la scoperta del proprio mondo interiore (sabato 11 e domenica 12 dalle 12.00 alle 22.00).

L’Andersen Festival è un progetto sostenuto e promosso dal Comune di Sestri Levante e prodotto da Mediaterraneo Servizi.

Su www.andersensestri.it il programma scaricabile dell’Andersen Festival e dell’Andersen OFF.

Consigliamo il pubblico interessato di tenersi aggiornato attraverso la consultazione del sito e delle pagine social dell’Andersen Premio e Festival per eventuali variazioni di programma e ulteriori informazioni di utilità generale.

PROGRAMMA DELL’ANDERSEN FESTIVAL DI VENERDÌ 10 GIUGNO 2022

Dalle 10.00 alle 19.00 – Piazza del Comune – TENDA ESPERIENZIALE di MSF. Laboratorio gratuito.

Ore 10.45/12.45 e 15.00/17.00 – Convento dell’Annunziata – CASE DI FIABA con la Drogheria Rebelot. Laboratorio per bambini per coppie genitore/figlio (dai 5 anni in su) sulle fiabe di Andersen “L’intrepido soldatino di stagno” e “Mignolina”. Gratuito.

Ore 17.00 – Convento dell’Annunziata – MIGNOLINA con Cada Die Teatro. Spettacolo teatrale per bambini. Ingresso libero e gratuito.

Ore 17.00, 19.00 e 20.30 – Itinerante – AMIGDALA con i Sanpapiè. Performance di danza partecipata. Prenotazioni su www.andersensestri.it o nell’info point del Comune orario 15.00-18.00.

Ore 18.00 – Terrazza del Fico al Convento dell’Annunziata – SCRIVERE UNA FIABA con Isabella Christina Felline, incontro-lezione sulla scrittura fiabesca. Ingresso libero e gratuito.

Dalle 18.00 alle 20.00 – Esedra di Santo Stefano – TUTTO PASSA, TUTTO RESTA di Gabriella Salvaterra e SST-Sense Specific Theatre – Esperienza immersiva in ambiente naturale. Prenotazioni su www.andersensestri.it o nell’info point del Comune orario 15.00-18.00. Attenzione: dopo l’acquisto del biglietto contattare il numero 3497765123 per concordare l’orario di entrata di ciascun partecipante.

Dalle 18.30 alle 21.30 – Piazza Matteotti – VIVO IN UNA BOLLA del Teatro del Piccione e Doasco Performing Art. Spettacolo visuale per tutti. Libero e gratuito.

Ore 18.30 – Piazza Matteotti – LA TROTTOLA della Compagnia Depàso. Performance acrobatica aerea e danza. Visione libera e gratuita.

Ore 19.30 – Baia del Silenzio – LETTURE DALLO SPARTITO DELLE PERSONE NOTE E MENO NOTE di e con Alessandro Bergonzoni. Ingresso libero e gratuito.

Ore 20.30 – Baia delle Favole – LA MIA PATRIA ATTUALE concerto con Massimo Zamboni. Prenotazioni su www.andersensestri.it o nell’info point del Comune orario 15.00-18.00.

Ore 21.00 – Ruderi di Santa Caterina – TANDEM concerto con Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello. Prenotazioni su www.andersensestri.it o nell’info point del Comune orario 15.00-18.00.

Ore 21.30 – Baia del Silenzio – STANCA DI GUERRA reading di Lella Costa. Ingresso libero e gratuito.

Ore 21.30 – Cortile del Convento dell’Annunziata – SE HAI UN PROBLEMA AGGIUNGI L’OLIO con Donpasta. Ingresso libero e gratuito.

Ore 21.30 – Terrazzo del Fico al Convento dell’Annunziata – FIABE DELLA BUONANOTTE per bimbi con Graziano Sirressi e Bruna Di Virgilio. Ingresso libero e gratuito.

Ore 22.00 – Piazza Matteotti – LA TROTTOLA della Compagnia Depàso. Performance acrobatica aerea e danza. Visione libera e gratuita.

PROGRAMMA DELL’ANDERSEN OFF DI VENERDÌ 10 GIUGNO 2022

(ingresso libero e gratuito per ogni evento)

9.00-13.00 e 14.00-17.00 – Sala Bo di Palazzo Fascie Rossi – mostra ALLA SCOPERTA DI… MARIO LODI con tutte le opere dei piccoli partecipanti al contest “Alla scoperta di Mario Lodi: Storia di Antenna”.

9.00-13.00 e 14.00-17.00 – Sala Espositiva al II piano di Palazzo Fascie Rossi – mostra CREO, SUONO, CANTO a cura della scuola media G. Descalzo – I.C. di Sestri Levante.

11.00-13.00 e 15.00-19.00 – Sala Oleandro del Convento dell’Annunziata – mostra installazione UNA STANZA TUTTA PER SÉ di Antonio Panella e Fondazione Theodora, frutto del laboratorio Andersen condotto durante l’anno partendo dal tema della cura attraverso l’arte e il gioco.

Ore 18.30 – Teatro Conchiglia (in caso di pioggia al cinema Ariston) – PROVA D’ATTORE spettacolo teatrale a cura della compagnia InScena del liceo Marconi Delpino di Chiavari.

Ore 18.30 – Giardini Mariele Ventre – ALL’INGIÙ, UN PO’ ALL’INSÙ fiaba inventata, narrata, illustrata e animata dai ragazzi della terza elementare di Riva Trigoso a cura di The Hub-Teatri di Levante.

Ore 21.00 – Giardini Mariele Ventre – CONCERTO del trio strumentale elettrico Classic 60’s Surf Arselle di Genova.