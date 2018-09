Ancora una volta… Voltri Comics!

Chiusa la quarta edizione della manifestazione legata ai fumetti ed alla fantasia

Si chiudono i battenti per l’edizione 2018 di “Voltri Comics”, manifestazione legata al mondo del fumetto, dei cartoni animati e di tutto ciò che attiene alla fantasia.

Il parco storico di Villa Duichessa di Galliera ha ospitato in due giornate oltre millesettecento persone, un dato che per gli organizzatori dell’evento é un grande risultato.

Molti gli espositori che hanno presentato oggetti di culto, da collezionismo, disegnatori ed artisti in genere, hanno attirato la curiosità di molti che si sono avvicinati a questo mondo molto particolare. Aggiungiamo poi che i tanti cosplayer, ovvero coloro che si abbigliano come personaggi di fumetti e serie televisive o film, hanno dato alla manifestazione quel tocco di curiosità e fantasia nella splendida cornice del parco del ponente genovese. In perfetto stile antico, una vasta compagine di figuranti in costume d’epoca, si inseriva alla perfezione nel contesto della residenza ducale.

Da segnalare infine, una rappresentanza della corrente “Steampunk”, interessante movimento che interpreta la fantascienza ottocentesca. Significativo anche il contributo di vari doppiatori che donano la propria voce ad alcuni dei personaggi più amati di film e serie televisive. Moltissimi gli eventi collaterali, dall’animazione per i più piccoli, lo scambio di fumetti e le prove di sciabola solo per citarne alcuni.

Adesso si pensa già all’edizione 2019, con qualche novità ed una evoluzione del progetto iniziale che saprà sorprendere il pubblico. Attendiamo allora gli sviluppi di questro tradizionale evento voltrese. (foto di Roberto Polleri, Club Scherma Voltri).

Roberto Polleri