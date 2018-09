Anche Alassio ha partecipato al dolore di Genova

Anche Alassio ha partecipato ieri al lutto per le 43 vittime del ponte Morandi di Genova. Lo ha fatto mettendo la bandiera a mezz’asta, col suono della sirena del palazzo del Comune e tutto il personale radunato davanti l’ingresso del comune, per un minuto di silenzio in rispettosa commemorazione dell’immane tragedia c.

Ma, non solo, il sindaco di Alassio Marco Melgrati, ha partecipato nel pomeriggio con il Gonfalone della Città di Alassio listato a lutto alla cerimonia in Piazza De Ferrari. (nella foto di Marco Marchelli: il sindaco Melgrati in piazza De Ferrari a Genova).