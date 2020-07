Amt, verifica intensiva in centro città: il bilancio

Ieri, martedì 21 luglio, numerosi controllori dell’Amt sono entrati in azione contemporaneamente in centro città per controllare fermate e capolinea bus.

Sono 18 i controllori, suddivisi in gruppi, hanno controllato in contemporanea, dalle 7.00 alle 11.30, il centro città in tre diversi punti: presso la fermata bus di via XX Settembre 2/Portoria a servizio delle linee 17/, 18, 20, 36, 37, 39, 40, 42, 44 e 46, al capolinea della linea 17/ di via Ceccardi e presso il capolinea di via Dante delle linee 37 e 44.

Nella tripla verifica i controllori sono stati supportati da due agenti della Polizia Municipale e hanno controllato complessivamente 1.299 passeggeri.

Sono state riscontrate 70 situazioni di mancanza del titolo di viaggio, pari a un tasso di evasione del 5,4%. 18 dei 70 sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l’oblazione di euro 41,50.

L’impegno che coinvolge i Verificatori Titoli di Viaggio nei controlli intensivi si somma alla verifica ordinaria che tutti i giorni viene svolta sui servizi gestiti da Amt.

Il piano di contrasto all’evasione proseguirà anche nelle prossime settimane; la continuità dei controlli rappresenta infatti il punto cardine del piano dell’Azienda per contrastare il fenomeno dell’evasione tariffaria.