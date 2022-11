Amt, strada per Portofino chiusa mattino domenica 13 novembre. Variazioni al servizio Bus nel Tigullio.

Domenica 13 novembre, dalle 8.30 alle 10.15, la strada S.P. 227 sarà interdetta al traffico veicolare pertanto le ultime corse Bus Amt-Genova della linea 782 Santa Margherita Ligure – Portofino prima della chiusura saranno le seguenti:

Santa Margherita per Portofino alle 7.17. Portofino per Santa Margherita alle 7.40.

Il servizio riprenderà regolarmente alla riapertura della strada.



Da lunedì 14 novembre tornerà regolare il servizio delle linee 864 e 865 a Sestri Levante, visto il termine dei lavori stradali in località San Bernardo.



Sempre lunedì 14 novembre le corse della linea 821 Rovereto – Chiavari FS saranno limitate al bivio per Via G.B. Chiarella per la prosecuzione dei lavori in via Sant’Andrea di Rovereto a Chiavari, con divieto al transito veicolare tra i civici 82 e 88 tra le 8 e le 18. ABov